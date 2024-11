Gaeta.it - La via più bella d’Europa? Ce l’abbiamo noi: è a due passi dalla Città Eterna e lascia a bocca aperta

Alla scoperta della via più: un viaggio tra storia e natura. L’itinerario vi piacerà da morireNel cuore dell’Italia, il Lazio si rivela come uno scrigno di tesori naturali, storici e culturali, offrendo percorsi che sono veri e propri viaggi nel tempo. Tra queste vie, quella di cui vi parliamo oggi si distingue non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo valore storico e religioso. L’itinerario che vi presentiamo vi piacerà.Questo antico cammino, che un tempo guidava pellegrini e crociati dall’Europa occidentale verso Roma e successivamente verso la Terrasanta, oggi è un percorso che incanta escursionisti e viaggiatori alla ricerca di emozioni autentiche e paesaggi mozzafiato. Scopriamolo insieme.La via piùIl viaggio alla scoperta del tratto laziale della Via Francigena inizia ad Acquapendente, una cittadina immersa nel verde rigoglioso dei boschi, punteggiata da chiese e castelli che narrano storie di epoche lontane.