La Coppa Davis trionfa in tv | oltre 6 milioni di spettatori

Roma, 25 nov. (askanews) – Un trionfo da record: l’Italia ha fatto il bis ingrazie al successo per 2-0 nella finale sull’Olanda e in tv è boom di ascolti. Su Rai 2 il match tra Sinner e Griekspoor finito con un successo in due set del numero 1 del mondo ha avuto un picco di 4.467.000, con il 26% di share. A questi vanno aggiunti quelli che hanno seguito la partita su Sky: 1 milione 21 milamedi complessivi in total audience, con un picco di 1 milione 972 milaunici e il 5,6% di share tv. Ottimi numeri anche per la prima partita vinta da Matteo Berrettini su Botic Van de Zandschulp. Su Rai2 3.115.000(share 23.6%), su Sky 852 milamedi complessivi in total audience con 1 milione 456 milaunici e il 6,1% di Share tv.