Lanazione.it - La Civetta conferma Papei: "Fantini, rosa più ampia. Aperto anche a Tittia"

"Una gioia, sono molto contento. E’ unadal sapore antico", ammette il capitano Roberto. Il Castellare ha deciso ieri che continuerà a guidare la Contrada nel biennio 2025-2025. Perché ’sapore antico?’. "Tanti amici, tanta gente che mi vuole bene. Ci sono state meno cancellature, più consensi. Ben 319 votanti, sono passato con circa il 64%. La Contrada, consenti il paragone, è per me un po’ come la Roma per Ranieri: un amore che non finisce mai. Quando chiama sono sempre disponibile. E felice di ripartire e di rimettermi in gioco. Spero di riuscire a vincere, è quello che mi manca in un percorso di vita con tante cose belle. Il Palio sarebbe la ciliegina, il coronamento". Lo staff cambierà? "Il gruppo lo svelo all’insediamento, il 9 dicembre". Ripartenza:daia cui ha già dato il giubbetto? "Sicuramente.