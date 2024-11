Ilrestodelcarlino.it - La città di Ancona protagonista del film di Natale di Pieraccioni e Siani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 25 novembre 2024 – Quattroin 18 mesi: è record ad. È uscito due giorni fa il trailer di ´Io e te dobbiamo parlare´, il cinepanettone di (e con) Alessandroe Leonardo, girato questa estate per le vie del centro: la finta rapina alla gioielleria Giorgi, le riprese nelle case di alcuni anconetani, le telecamere al Viale e al Passetto. Poi Numana, Jesi e tutta la Riviera del Conero. Fiero e orgoglioso il primo cittadino anconetano, Daniele Silvetti. La sua amministrazione passerà alla storia: non foss’altro perché nei primi diciotto mesi di mandato con la fascia tricolore addosso, adsono arrivate quattro troupe diverse per girare altrettantie pellicole per il piccolo e il grande schermo. Silvetti parla di “una grande considerazione verso la nostra