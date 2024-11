Movieplayer.it - Javier Martinez su Helena Prestes: “non provo un trasporto per lei”, dice dal tugurio del Grande Fratello

Leggi su Movieplayer.it

Il pallavolista argentino ha precisato ancora una volta che nei confronti dinon c'è nessun interesse amoroso, ma per ora, solo un sentimento di amicizia. Sabato sera ilha vissuto un momento importante per le dinamiche del programma con il trasferimento di alcuni concorrenti nel, mentre altri sono rimasti nella Casa. Tra gli "sfortunati" a finire nell'angolo più scomodo dei Lumina Studios c'è, che ha approfittato della situazione per parlare con Mariavittoria Minghetti del suo rapporto con, la modella brasiliana rimasta nella Casa. La riflessione disuIl pallavolista argentino, noto per il suo carattere riflessivo, ha confidato a Mariavittoria di non sentire la mancanza didal punto di vista sentimentale, ammettendo di non provare .