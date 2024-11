Bollicinevip.com - Javier Martinez mette in guardia Lorenzo al GF: “So il segreto, Helena mi ha detto tutto”

Leggi su Bollicinevip.com

GF,conosce ildiSpolverato,Prestes gli ha raccontatoConfronto traSpolverato, il gieffino sa cosa nasconde al GFDa giorni circolano dei rumors in merito ad una presunta relazione segreta traPrestes eSpolverato prima del Grande Fratello, nelle scorse ore durante un confronto con il gieffinolo ha avvisato del fatto che lui conosce il suo.Nella casa più spiata d’Italia il pallavolista argentino ha messo inil suo compagno d’avventura. Queste le sue parole: “Durante il confronto di ieri haiche sono un finto buono e che in realtà sono cattivo. Se avessi volutorti in difficoltà l’avrei fatto in diretta. So ilmi hadelle cose vostre, che sono delle verità che non devono uscire fuori per forza qui.