Incontro tra polizia e scuole a Ladispoli: promozione della legalità tra i giovani

Un recentetra il Commissario Capo Fabio De Angelis del Commissariato die i dirigenti scolasticizona ha segnato un'importante iniziativa per promuovere la cultura. Durante l', il Commissario ha illustrato le sue intenzioni di stabilire un dialogo continuo e fruttuoso con le istituzioni educative per sensibilizzare isui temisicurezza e del rispetto delle regole. La presenza dei rappresentanti dell'Istituto Comprensivo1, con la Preside Antonella Mancaniello e il Prof. Alessio Giannone, ha reso l'ancora più significativo, evidenziando l'impegnoscuola in questo importante progetto.La sinergia traL'tra il Commissario De Angelis e i dirigenti scolastici ha avuto un obiettivo chiaro: costruire un legame solido tra le forze dell'ordine e il mondo educativo.