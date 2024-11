Il mio viaggio a New York su Mediaset Infinity successo per il docureality di Piero Armenti

Leggi su Ildenaro.it

Grandeper la seconda edizione de “Il mioa NewTV show” su. I 4 episodi del, visibili allo scorso 2 ottobre su, hanno raggiunto una media views play di 1.955.949 con un risultato davvero importante.Anche questa nuova stagione, dunque, carica di sorprese e novità, ha decisamente convinto, coinvolto ed emozionato il pubblico che ne ha decretato l’ottimosu.Il popolarissimo urban explorer e influencer, founder del tour operator Il mioa Newe di Travel morbido, ha realizzato anche questa volta, il desiderio di una coppia di visitare per la prima volta la Grande Mela.In questa seconda edizione, una mamma e una figlia, Claudia e Annachiara, hanno vissuto il loro sogno più grande: conoscere Newcon, del quale sono grandissime fans, che per loro ha organizzato delle esperienze incredibili nella città che non dorme mai.