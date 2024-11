Justcalcio.com - Il cambio di posizione di Mbappe fa miracoli per Ancelotti

Notizia fresca giunta in redazione:Carloera soddisfatto della sua decisione tattica di cambiare ladi Kylianin attacco, ripagata nella vittoria per 3-0 del Real Madrid sul Leganes.ha segnato il suo settimo gol stagionale aiutando il Real Madrid a vincere comodamente la Liga domenica.Tuttavia, la suanell’attacco del Real Madrid è stata argomento di dibattito da quando è arrivato ai campioni di Spagna, conche ha spesso giocato esterno mentre era al Paris Saint-Germain.Eha scelto di sostituiresulla fascia sinistra contro il Leganes, con Vinicius Junior a guidare l’attacco dei Blancos.“ha giocato a sinistra, dove ha fatto bene, e Vinicius all’interno”, ha dettoai giornalisti.“Dobbiamo evidenziare il loro gioco per aprire le marcature.