I look di Denzel Washington sono i veri protagonisti del Gladiatore II

Questo articolo contiene anche spoiler sulII.NelII,interpreta Macrinus, un trafficante d'armi deliziosamente malvagio che acquista il Lucius di Paul Mescal per la sua scuderia di gladiatori. Sebbene il film sia ambientato nella Roma del 200 d.C.,parla come, con l'accento newyorkese di un uomo nato nel 1954 d.C. a Mount Vernon. Trama piani, si pavoneggia, a un certo punto si avvicina pericolosamente a dire «my man». Si vede chesi diverte a recitare e lo ha confermato quando, a una proiezione delII, ha detto: «Mi metto questo abito, questi anelli e impazzisco».Gladiator IIAidan MonaghanIn effetti, possiamo dire con certezza che idi Macrino tra le parti migliori de IlII. Come mi ha detto la costumista Janty Yates, che ha lavorato con Ridley Scott aloriginale e a molti altri progetti successivi, «adoro il fatto che lo chiami abito».