Lettera43.it - Germania, avviato il censimento di bunker per il timore di un conflitto con la Russia

Lasta procedendo con un piano di emergenza volto a censire ie altre strutture potenzialmente utili come rifugi civili, in risposta alle crescenti tensioni con la. Il ministero dell’Interno sta compilando un elenco che includerà stazioni ferroviarie sotterranee, parcheggi, edifici statali e proprietà private. Questo elenco sarà reso disponibile tramite un’applicazione per permettere ai cittadini di localizzare rapidamente i rifugi in caso di emergenza. Nel frattempo, il governo ha esortato i privati a convertire scantinati e garage in rifugi protettivi. A ottobre, i vertici dell’intelligence tedesca hanno avvertito che lapotrebbe essere in grado di lanciare un attacco contro la Nato entro il 2030. Il clima di tensione è stato alimentato dalle recenti dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin, il quale ha definito ilin Ucraina una guerra dalle caratteristiche «globali», senza escludere la possibilità di attacchi ai Paesi occidentali.