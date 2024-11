Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio di Francesca Deidda, l’intelligenza delle amiche ha aperto la strada alla verità

di Ilaria Muggianu ScanoSud Sardegna, San Sperate. Èe colleghe diad averlaverso lasull’ultimo ferocein Sardegna. Una storia di amicizia, quellagiovani colleghe, che tentano il tutto per tutto nella speranza di salvare la vita a, mentre si configurava l’ennesimo tragico “lo sapevamo tutte”.In queste ore, il 25 novembre, memoria della lotta contro la violenza sulle donne, l’ammissione di colpevolezza del marito della giovane consulente finanziaria. Si ripete la storia di Giulia Cecchettin, la cui tragica sorte ebbe enorme risonanza mediatica esattamente un anno fa. La confessione è quella di aver reso in brandelli il povero corpo di, di averla composta in parti riposte in seguito in un borsone occultato tra gli arbusti di un terreno rurale al di fuori del paese, poi di aver gettato in mare telefonino e martello, arma del delitto.