Elsa Morante i primi romanzi e il rapporto con Moravia

La carriera diinizia in sordina, con filastrocche, favole e poesie pubblicate saltuariamente su alcuni periodici, tra cui il Corriere dei Piccoli. Alberto, invece aveva esordito precocissimo, appena ventiduenne, con un romanzo (Gli Indifferenti, 1929) che fece subito scalpore per la spietata analisi della classe borghese italiana. Lui ironico, metodico, accattivante; lei indomita, volitiva, testarda e alla ricerca di conferme. Lui scriveva la mattina, appena sveglio, per lasciarsi il resto della giornata libera. Lei invece impugnava la penna quando la chiamavano i personaggi, di solito tra le ombre crepuscolari del tardo pomeriggio. Perilconfu conflittuale e infelice, alla fine, ma proficuo. Dalla competizione inconscia che ebbe col marito sorsero i suoi, assieme a una vita di coppia dannata.