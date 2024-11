Thesocialpost.it - Eleonora Giorgi e la lotta contro il tumore: “Continua ad accrescersi ma non perdo la speranza”

, attrice di grande talento e volto amato del cinema italiano, ha condiviso con emozione e sincerità la sua esperienza nellailal pancreas, diagnosticato circa un anno fa. Ospite del programma “Verissimo”,ha parlato della sua difficile battaglia, rivelando dettagli del suo percorso e trasmettendo un messaggio di forza e.“Nonla, continuo are”Con queste parole,ha espresso il suo atteggiamento combattivo di fronte a una malattia che ha reso il suo cammino pieno di ostacoli. Nonostante ilcontinui a crescere, anche se in modo non devastante, l’attrice ha raccontato di essersi affidata a tutte le risorse scientifiche disponibili. “Sto cercando di mantenere ostinatamente un barlume di vita vera e non completamente ospedalizzata,” ha spiegato con determinazione, dimostrando il suo desiderio di vivere al meglio ogni momento.