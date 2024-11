Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il pareggio non piace ai Mobilieri. E per il Cenaia può andare bene così

PONSACCO 1Ponsacco: Campinotti, Fischer (31’st Gemignani), Crecchi Mancini, Colombini, Regoli, Penco, Borselli, Imbrenda (37’st Mengali), Pallecchi (26’ st Volpi), Marrocco (42’ st Morana) A disp. Lampignano, Guerrucci, Di Giulio, Pisani, Pini. All. Macelloni.: Baglini, Rossi, Di Bella, Remorini, Signorini, Puleo Papini, Quilici (37’ Bartolini), Canessa (28’ st Pecchia), Neri, Puccini (18’ st Ferretti). A disp. Turini, Goretti, Calloni, Cocucci, Salvadori, Conticelli. All. Sena. Arbitro: Rinaldi di Empoli (Michele – Perndojaj). Marcatori: 29’ pt Canessa, 44’ pt Crecchi. Note: Amm.Colombini, Bartolini; Angoli 5 a 2; Rec. 3pt – 4st ; Spettatori: 150. Ilfra ie ilnon accontenta senz’altro i ponsacchini che in un risultato ai punti avrebbero meritato l’en plein, e la parità mantiene sempre la classifica in una posizione di allerta.