Lanazione.it - E78, la svolta di Secondi: "Sì al tracciato dell’Anas"

Leggi su Lanazione.it

Retromarcia sulla E78: la nuova viabilità tra Altotevere e Marche, compresa la galleria della Guinza, va realizzata prima possibile. Il sindaco di Città di Castello, Luca, si sfila dalla protesta contro il progettoche a fine agosto lo aveva portato, insieme ai primi cittadini di Citerna e San Giustino, a chiedere al Ministero la revoca del commissario straordinario Massimo Simonini. Ora è la stessa amministrazione comunale tifernate a dare il via libera al, almeno per la parte che ricade nel territorio del capoluogo: "Il comune di Città di Castello, per quanto di sua competenza, ha inviato al Ministero una prima comunicazione tecnica suldella E78, proposto da Anas – è detto in una nota ufficiale – Sul piano istituzionale rimane ferma la convinzione della necessità della realizzazione della E78, infrastruttura fondamentale per il nostro territorio.