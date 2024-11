Gaeta.it - Cisterna di Latina celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterdisi prepara a onorare lapercon un ricco calendario di eventi, promosso dall’Amministrazione comunale in sinergia con diverse associazioni locali. Questa iniziativa mira non solo a sensibilizzare la comunità sul tema, ma anche a promuovere il rispetto di genere tra le nuove generazioni.Presentazione delle iniziative in Aula ConsiliareLunedì prossimo, a partire dalle ore 10, si svolgerà un’importante presentazione pubblica in Aula Consiliare. Questo incontro coinvolgerà le scuole e i cittadini, creando un’occasione di confronto diretto sul contrasto alladi genere. Vi parteciperanno delegazioni delle scuole medie e superiori, rappresentanti delle associazioni aderenti al protocollo STAR, forze dell’ordine e associazioni di volontariato.