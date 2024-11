Quotidiano.net - Chiesti 20 anni per il marito di Gisele, stuprata per 10 anni

Il massimo della pena - 20di carcere - sono statioggi nella giornata delle requisitorie al processo per gli stupri di Mazan, la vicenda che ha avuto origine nel profondo sud della Francia facendo poi il giro del mondo: Gisèle Pelicot, una donna oggi settantenne, fuper 10da decine e decine di uomini, 50 dei quali (fra i 26 e i 74) compaiono come imputati nel processo che si avvia alla conclusione. La prima delle richieste dell'accusa, 20, il massimo, è stata chiesta per ildella donna, Dominique Pelicot, che per un decennio ha drogato, violentato e fatto violentare sua moglie da decine di uomini reclutati su internet. "20- ha detto Laure Chabaud, una delle rappresentanti del pubblico ministero che si è espressa oggi in aula, ad Avignone - è al tempo stesso molto, perché si tratta di 20di una vita.