Change the World Model United Nations Parigi 2024 Promuovere l' istruzione per un futuro sostenibile

Nella cornice della Sala Plenaria UNESCO di, simbolo mondiale dell'educazione e della cooperazione internazionale, è andata in scena la tappana delthe(CWMUN), organizzato dall'Associazione Diplomatici. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 700 studenti – 2/3 francesi, 1/3 italiani, e una parte significativa proveniente da altre nazioni – che si sono confrontati sui temi della pace e dello sviluppo, simulando le dinamiche delle Nazioni Unite. Questa edizione di CWMUNsi è concentrata sul tema "Empowering Education for a sustainable future" e ha offerto ai giovani l'opportunità di esplorare come l'educazione possa essere un catalizzatore per il dialogo, la pace e la sostenibilità a lungo termine. Catherine Colonna, ex Ministra degli Affari Esteri della Francia, ex Ambasciatrice in Italia e ospite d'onore, è intervenuta nella giornata di apertura il 21 novembre, durante un panel in lingua francese sul tema “Empowering Youth Through Education: A Path to Sustainable Futures”, dialogando con il giornalista Salvatore Carrubba, Presidente dell'International Board di Associazione Diplomatici e già Direttore de Il Sole 24 Ore.