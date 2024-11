Bisogna riconoscere che molti aggressori sono stranieri | Salvini fa eco a Valditara nella giornata contro la violenza sulle donne

Leggi su Open.online

«Difendere le ragazze significa anchel’inevitabile e crescente incidenza degli». Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo, è intervenuto con un post su X in occasione dellainternazionalela, collegando la sicurezza dellealla gestione dell’immigrazione come aveva fatto pochi giorni fa il ministro all’Istruzione Giuseppe Valdirara, sostenendo per altro che «in Italia il patriarcato è finito». Nel giorno in cui si svolgono le udienze dei processi a Filippo Turetta e ad Alessandro Impagnatiello,ha scritto di «un dato preoccupante che non sminuisce in alcun modo i casi italiani ma evidenzia le pericolose conseguenze di un’immigrazione inllata, spesso proveniente da Paesi che non condividono i principi e i valori occidentali».