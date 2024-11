Laprimapagina.it - Beppe Grillo non molla: votazione dei contiani annullata!

Leggi su Laprimapagina.it

Era inevitabile. La scissione è nei fatti ma non sarà “indolore”. Infatti il fondatoreha chiesto la ripetizione del voto dell’Assemblea costituente e ha inviato una richiesta formale per una nuova consultazione. Laavverrà a stretto giro, probabilmente entro la settimana.L’avvocato Giuseppe Conte “incassa” il colpo e contrattacca. “è passato dalla democrazia diretta al qui comando io e se anche la maggioranza vota contro di me non conta niente. Come già nei precedenti tentativi di sabotaggio ci sta dicendo che non conta più la regola democratica uno vale uno, perché c’è uno che vale più di tutti gli altri messi assieme” ha scritto il presidente del M5S sui social. “Potremmo contestare questa vecchia clausola, retaggio del passato e vincere con le nostre buone ragioni un contenzioso legale.