Bayern Monaco Kompany | Sia noi che il Psg vogliamo vincere non mi aspetto una partita noiosa

Il tecnico del, Vincent, ha parlato in conferenza stampa in vista del big match di Champions League contro il Psg. L’allenatore dei bavaresi ha cominciato proprio dagli avversari: “Giocheremo contro uno dei club più grandi d’Europa. Hanno molta qualità individuale, velocità, abilità e un ottimo allenatore. Entrambe le squadre vorranno, non miche sia una“. Sulla situazione nella competizione ha aggiunto: “Tre vittorie e sei ai play-off, sei e sei tra le prime otto. Ci sono molte squadre nella competizione che non abbiamo ancora visto, è difficile guardare la classifica. Alcune squadre hanno ancora quattro partite davvero difficili, altre ne hanno di più facili. Parliamo sempre di finire tra le prime otto e per questo il nostro obiettivo principale èdomani contro il Psg“.