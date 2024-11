Zon.it - Baronissi, inaugurata la Panchina Rossa al Centro sociale di Aiello: un monito contro la violenza di genere

Ieri sera il Sindaco Anna Petta ha preso parte all’inaugurazione dellapresso il“P. De Salvo” di, promossa in collaborazione con l’associazione di volontariato Alvaa.Un momento di forte partecipazione per la nostra comunità di, impegnata nella promozione di una cultura del rispetto e di educazione ai sentimenti, con il coinvolgimento delle giovani generazioni e delle scuole.LaLaè uno spazio dove fermarsi e riflettere, di colore rosso come il sangue delle tante donne vittime diche hanno perso la vita.Collocata in un luogo simbolo, all’ingresso della struttura frequentata dai giovani, vuole essere unil femminicidio. Ricordando che la battaglialadinon si esaurisce nella Giornata Internazionale del 25 novembre, ma è una lotta costante, che prosegue ogni giorno.