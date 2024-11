Anteprima24.it - Baby boss in cella: “Farò di Pianura una Bagdad. Devo pigliare a quel Pino Grazioli e l’aggio spremere come un limone”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Una volta liberodiuna”. Dal carcere lancia minacce all’intero quartiere della periferia est di Napoli, il27enne Emanuele Marsicano, che figura tra le 15 persone a cui la Squadra Mobile di Napoli ha notificato un arresto emesso dal gip per una serie di accuse formulate al termine di indagini coordinate dalla Dda partenopea. Nella conversazione agli atti, che risale a un paio di anni fa, precisamente alla vigilia del Capodanno 2022, Marsicano lancia pesanti invettive anche nei confronti di un giornalista: “un! Con le mani! Con le mani. e lo butto. stavolta non lo butto nella severa (selva, campagna), lo butto in mezzo alla via (alla strada)”. Nell’ intercettazione ilaccenna a mire espansionistiche in un quartiere limitrofo e non si dimentica di ricordare al suo interlocutore che il potere decisionale inla zona di Napoli è nelle sue mani: “sono io che comando a