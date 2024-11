Gaeta.it - Aumento dei casi di violenza nel goriziano: 111 segnalazioni di “Codice Rosso” nel 2023

Facebook WhatsAppTwitter Nei primi dieci mesi del, la provincia di Gorizia ha assistito a un preoccupante incremento didi. L’Arma dei Carabinieri ha segnalato un totale di 111 situazioni di emergenza riconducibili al “”, un protocollo istituito per garantire la protezione delle vittime didi genere. Questi dati sono stati comunicati in ocone della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne, sottolineando l’importanza di una tempestiva reazione delle autorità in situazioni di crisi.I dati suisegnalatiAnalizzando i dati forniti, emergono differenze significative tra le varie zone della provincia. La Compagnia di Gorizia ha registrato 35, mentre Monfalcone si attesta a 47. Gradisca d’Isonzo, con 29, riflette anche essa una marcata presenza di episodi critici.