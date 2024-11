Zonawrestling.net - WWE: Carmella si sottopone a ulteriori accertamenti per un persistente infortunio al piede

Leggi su Zonawrestling.net

La superstar WWE,, ha condiviso su Instagram un aggiornamento significativo riguardo la sua battaglia contro unal. L’ex Miss Money in the Bank, assente da tempo dalla programmazione WWE, ha pubblicato una foto davanti a una sala per risonanza magnetica in una struttura medica, accompagnata dalla didascalia: “Di nuovo qui. cercando risposte per questo.”La Princess of Staten Island è lontana dal ring da quando ha dato alla luce suo figlio, Dimitri Paul Polinsky, avuto con il marito Corey Graves lo scorso anno. Nonostante le gioie della maternità, i suoi piani per un ritorno sono stati ostacolati da un grave danno ai nervi del, una complicazione inaspettata derivata dal parto. A peggiorare la situazione,deve affrontare anche due ernie del disco nella schiena, che hanno ulteriormente compromesso la sua mobilità e la possibilità di lottare.