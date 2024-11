Iltempo.it - “Valori altissimi”. Domina l'alta pressione, Sottocorona: gli effetti sull'Italia

È in arrivo l'ultima settimana di novembre esi sente già da molte parti un grande freddo. Cosa ci si aspetta dai prossimi giorni? È Paolo, meteorologo di La7, a fare un quadro della situazione nel suo intervento dopo il Tg La7 usando, prima di tutto, la carta meteorologica inglese: “La situazione di oggi è ben rappresentata,è tutto molto largo, tutto molto pulito, ci sono poche linee, anche quelle sottili che rappresentano le isobare, non c'è quasi nulla e questo è tipico della zona di, il cui massimo si trova un poco più a est. Comeci sonomolto elevati, soprattutto per questa stagione, è un valore elevato anche d'estate e per essere inverno è un valore elevatissimo. Per contro, all'altezza delle Isole britanniche, sono fitte ee sono vicine le isobare, significa venti fortissimi e il valore dellaè un valore limite che si vede di rado in pieno inverno, è un valore bassissimo, quindialtissima in questa zona, bassissima in quella.