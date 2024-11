Ilgiorno.it - Una mano tesa ai “penultimi“: "Ora nuovi progetti per le famiglie"

"Siamo da sempre dalla parte dei. Di chi attraversa un momento difficile magari perché è rimasto senza lavoro, perché ha divorziato, perché l’arrivo di un figlio ha destabilizzato un’economia familiare già in equilibrio precario. Di chi, pur avendo un lavoro, non riesce a vivere dignitosamente. E a Milano queste persone aumentano sempre di più". A parlare è Valentina Pellegrini, vicepresidente del Gruppo Pellegrini – fondato nel 1965 dal padre Ernesto, ottantatreenne, cavaliere del lavoro, che è stato anche presidente dell’Inter dal 1984 al 1995 – incentrato sui servizi dedicati alle aziende tra cui spicca la ristorazione collettiva, con i buoni pasto in primis. Qual è la vostra missione? "La potrei riassumere in “favorire le ripartenze“ facendo rete con il territorio. Per dare speranza.