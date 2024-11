Sport.quotidiano.net - Un Forte dalle sette vite. Rimonta e controrimonta

DEI MARMI 3 SARZANA 3DEI MARMI: Gnata, Ambrosio, Borgo, Torner, Ipinazar F., Chereches, Cacciaguerra. All. De Gerone. SARZANA: Corona, Ortiz, Rubini, Illuzzi, Borsi, Angeletti, Mattugini, De Rinaldis, Tognacca. All. Festa. Arbitri: Galoppi, Marcolin. Reti: 7’ pt Ortiz, 10’ pt Rubio; 9’ st Borgo, 11’ st Torner, 14’ st Ipinazar, 23’ st De Rinaldis. Note: ammoniti Rubio e Ortiz.DEI MARMI – Temere di perdere, ribaltare tutto e credere di vincere, per poi doversi accontentare di un pareggio. Le ha provate tutte le emozioni ildei Marmi contro il Sarzana, ma alla fine il 3-3 vale un solo punto. Partita intensa, combattuta fino all’ultimo respiro e che ha messo al cospetto dei campioni d’Italia un Sarzana arcigno che non merita la precaria classifica attuale.