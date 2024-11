Thesocialpost.it - Tragico incidente a San Severo: muore il giovane Biagio Manzaro

Nella tarda serata di sabato 23 novembre, un gravestradale ha scosso la comunità di San. In zona PIP, una Volkswagen con a bordo tre giovani è finita contro un cancello per cause ancora da accertare. Nell’impatto ha perso la vita, 20 anni, residente a San. I due passeggeri feriti sono stati trasportati all’ospedale Masselli Mascia per le cure necessarie., che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 4 dicembre, era conosciuto come un ragazzo d’oro e un grande lavoratore. La notizia della sua scomparsa ha lasciato increduli amici e conoscenti, che hanno espresso numerosi messaggi di cordoglio. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia, alla madre Rita, al padre Luigi e ai fratelli Antonio e Gilda, in questo momento di profondo dolore.L'articoloa Sanilproviene da The Social Post.