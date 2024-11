Gaeta.it - Tragedia lungo la Domiziana: rinvenuto un uomo senza vita vicino a Varcaturo

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio drammatico ha scosso l’area della, luogo abitualmente frequentato da residenti e turisti. Un, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, è stato trovato morto sul ciglio della strada, precisamente in corrispondenza del chilometro 47, che segna il confine operativo trae Licola. La scoperta ha suscitato immediatamente l’interesse delle forze dell’ordine, con una risposta tempestiva da parte della Polizia Stradale e di personale della Scientifica, che hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte.La scena del ritrovamentoIl cadavere è statoin una posizione visibilela strada, il che ha portato a ipotizzare che l’fosse stato coinvolto in un incidente o che si fosse trovato in un contesto di emergenza.