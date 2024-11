Tarantinitime.it - Taranto, Natale in vista e… crisi sullo sfondo

Tarantini Time QuotidianoAria diche spira da Santa Cecilia: dalle nostre parti, le festività come da tradizione s’inaugurano con pettole e luminarie, ben prima rispetto alle altre zone d’Italia. Insomma, si parte con la speranza di trascorrere un periodo di leggerezza e in famiglia, quasi a voler star lontani dalle paure che, purtroppo, i conflitti armati nel mondo diffondono. Già, perchè la guerra incute timore e mai come questa volta ne avvertiamo l’odore acre.Intanto, però, c’è da fare i conti con una situazione socio-economica non proprio brillante. Qui il lento e progressivo rallentamento della capacità di spesa delle famiglie incide e non poco sulla qualità della vita in tutti i settori. Diciamola tutta: l’incertezza sul futuro risiede nella precarietà occupazionale dell’area tarantina, specialmente nella città capoluogo.