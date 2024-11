Oasport.it - Taekwondo: Mattia Molin argento agli Europei Under 21, bronzo per Bertagnin

Leggi su Oasport.it

Si concludono con altre due preziose mede i CampionatiU21 2024 di takewondo, rassegna andata in scena questa settimana a Sarajevo. Dopo lo splendido oro di Dennis Baretta e ildi Ludovico Iurlaro, nella giornata odierna a brillare sono statied Elisa, rispettivamentenelle categorie +87 kg maschile e -46 kg femminile.Ottimo il percorso dell’azzurro, abile a incasellare una serie di vittorie nette fronteggiando rivali dal calibro di Keri Kuecueksungur, Ivan Mediavilla e Aliaksei Tarchyla; il nostro combattente ha alzato bandiera bianca all’ultimo atto solo al cospetto dell’imbattibile Nikita Kriuchkov, cedendo il passo per 0-2 (3-8, 2-11) non riuscendo a contrastare l’alta intensità imposta dal russo.Importante anche il cammino di Elisa, oggi capace di fronteggiare delle rivali d’esperienza come Olga Desylla e Ingrid Gab Busuioc.