Sardegna incidente mortale a Iglesias | due 17enni morti

Tragicostradale in. Due diciassettenni di, Aurora Marcia e Riccardo Lai sonosulla statale 130 all'altezza dello svincolo che conduce al centro abitato. Per cause in corso di accertamento, un'autovettura Range Rover Evoque, condotta da un uomo di 32 anni residente a Gonnesa, si è scontrata con uno scooter Yamaha Booster 50. Per i due ragazzi in sella al motorino non c'è stato niente da fare: sono deceduti sul posto a causa dell'impatto. Il conducente dell'autovettura e gli altri passeggeri sono rimasti illesi e hanno rifiutato le cure mediche.