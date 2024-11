Sport.quotidiano.net - Rush finale. Punti pesanti nei derby di Eccellenza

Ultimo mese di gare per il calcio dilettanti che entra (ore 14.30) neldell’andata.in palio nel doppiod’: ritorna il classico fra Rolo e Arcetana impegnate a tenersi lontane dalla zona play-out. Nei biancoverdi rientra da squalifica il difensore Pacella, mentre il Rolo non potrà contare sull’esterno Erricchiello. Seconda domenica stagionale con due gare al "Torelli" che ospita Sporting Scandiano-Brescello Piccardo e a seguire il big-match di Seconda categoria Fellegara-Celtic Cavriago. Delicata trasferta per il Fabbrico impegnato dal Colorno che potrà schierare in attacco il neo-acquisto Conte svincolato proprio dai reggiani. Inedita trasferta piacentina per la Vianese al cospetto del Gotico Garibaldina, mentre la Correggese rinnova i precedenti col Real Formigine degli ex di turno Federico Davoli, regista e per diversi anni capitano dei biancorossi e del bomber Alessandro Napoli.