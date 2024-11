Calciomercato.it - Ranieri recrimina: “Mancava il cartellino a Lukaku. Pellegrini da recuperare”

La conferenza stampa post partita di Claudiodopo la sconfitta a Napoli allo Stadio MaradonaLa Roma continua il suo momento negativo, distante 15 punti dalla zona Champions. Claudiodisegna una squadra molto guardinga sin dal primo minuto di gioco, lasciando Dybala e Soulé in panchina.delude, sostituito dal mister dopo 45 minuti di gioco.Il tecnico giallorosso commenta così la partita: “Il Napoli arriva primo o secondo. La partita è stata vibrante e difficile, ma penso che lo sia stato anche per loro. Ci aspettavamo una partita del genere. Per il peso delle due squadre sono contento della Roma. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Nel secondo tempo con la difesa a 3, siamo andati meglio. Ma mi aspettavo qualcosa in più in fase attacco. Nell’attenzione difensiva dobbiamo migliorare.