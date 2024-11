Puntomagazine.it - Qualiano: riformata discarica in zona circumvallazione esterna

Da poco ripulita laperiferica della città diè di nuovo punto e a capo: necessari controllilaabusiva nei pressi della. Lavisibile nella foto a corredo dell’articolo era stata ripulita, ma adesso è di nuovo al punto di partenza: un ricettacolo di rifiuti cielo aperto il cui volume aumenta giorno per giorno. I controlli scarseggiano e sembra non esserci alcuna situazione concreta, solo quelli che sembrano interventi tappabuchi.L’Assessore all’ambiente e la Polizia municipale dovranno prestare la stessa attenzione di quella in centro anche nelle zone periferiche. Altrimenti campa cavallo che l’erba cresce, ma in questo caso crescono i rifiuti.L'articoloinproviene da Punto! - Il web magazine.