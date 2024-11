Ilfattoquotidiano.it - Prende a pugni la mamma, poi prova ad accoltellare la sorella: 20enne arrestato a Parma. Le due avevano subito altre violenze

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prima ha preso ala madre, poi ha tentato di soffocare lae di pugnalarla con un coltello da cucina. Undiè statodai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.La donna e ladelhanno raccontato ai militari dell’arma le vessazioni e lefisiche e psichiche subite nel tempo e culminate poi nell’ultimo episodio: secondo la ricostruzione, il ragazzo si sarebbe accanito prima sulla madre con dei, poi contro laintervenuta per cercare di fermarlo. Ilavrebbe tentato di soffocarla, mettendole un braccio intorno al collo, poi non riuscendo nell’intento avrebbe cercato di accoltellarla due volte all’addome utilizzando una lama da cucina. Le coltellate però non sarebbero andate a segno perché la ragazza sarebbe riuscita a farsi scudo con le braccia.