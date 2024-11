Ilrestodelcarlino.it - Ostacolo Sangiustese per il Matelica. Anche Mistura torna tra i convocati

Ilgioca oggi allo stadio di Villa San Filippo contro la(ore 14.30) la prima delle due trasferte consecutive che il calendario mette sulla sua strada. La prossima sarà in quel di Urbino, dove domenica scorsa ha perso proprio la. In campionato i ragazzi di mister Giuseppe Santoni non perdono dal 6 ottobre (match casalingo con la Maceratese), ma nelle ultime tre gare hanno ottenuto solo pareggi. L’ultimo successo risale al 27 ottobre in trasferta contro l’Alma Juventus Fano. Del resto, le squadre si sono ormai assestate e stanno confermando quanto sia difficile ed equilibrato il torneo di Eccellenza. Oltre alle avversarie,deve fronteggiare pure gli infortuni. Ve ne sono stati diversi – e pure rilevanti – finora, a cominciare da quelli del capitano Mauro Iori (ormai recuperato) e del difensore centrale Enrico, il quale ha accusato un problema muscolare al primo minuto del big match contro la Maceratese e da allora non è piùto in campo.