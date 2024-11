Ilnapolista.it - Miccoli: «Ero il Maradona del Palermo. Ho ancora il suo orecchino, se avessi potuto glielo avrei restituito»

Fabrizio. Ai più giovani questo nome non dice nulla. A tutti gli altri evoca ricordi dolci e amari. Dolci come i suoi gol con la maglia del, amari per l’oltraggio alla memoria di Falcone chechiamò «quel fango», per le frequentazioni mafiose. È finito pure in galera con l’accusa di estorsione nel 2017. Oggi Fabrizio è un uomo di 48 anni, ha scontato la sua pena (tre anni e tre mesi, dopo sei mesi di carcere ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali). Ha incontrato anche Maria Falcone, sorella del giudice vittima della mafia. Di seguito l’intervista al Corriere della Sera.Leggi anche:va in carcere, deve scontare tre anni e mezzo: la condanna è definitivaQuanto è lungo un giorno in carcere? «È infinito». Quante volte ci ripensa in una settimana? «Ho messo un punto, una pietra su quello che ho vissuto».