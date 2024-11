Panorama.it - Lombardia: anziani, una risorsa per i giovani

Arrivati a una certa età, ci si accorge che anche sui social si vive in una bolla «vintage» dove ascoltano solo i propri coetanei. Si pubblicano i post degli sceneggiati di una volta, e rispondono solo i più attempati. Per gli altri si è alieni invisibili, o peggio, vecchi. È il dramma generazionale attuale, che vede un divario tra, un cortocircuito di comunicazione all’interno di un mondo iperconnesso. Se non si hanno figli o parenti, c’è il rischio di essere lasciati da soli, o quantomeno di rimanere tagliati fuori dalla vita sociale. Danon si pone il problema, che in seguito, si presenta puntuale. La soluzione per ovviare a questi disagi sociali è cercare di colmare lo scarto, facendo incontrare i mondi apparentemente distanti dei ragazzi di ieri e di oggi. In genere sono due ambiti separati da confini in apparenza invalicabili: gli ultra 65enni, salvo rari casi, se ne stanno da soli in casa, con le giornate scandite dai palinsesti della tv, mentre chi ha una vita davanti ha abitudini del tutto diverse.