Gamberorosso.it - L'irriducibile fascino dei vini ossidativi. I diari di un Master of Wine

Leggi su Gamberorosso.it

Bei tempi quando a Londra, da studenti, si andava all’allora neonata Big Fortified Tasting. La boiserie vissuta della Church House e l’età media degli avventori di questa giornata dedicata ai fortificati comunicava un mondo che sembrava destinato a estinguersi con quella generazione. Oggi i fortificati, seppure fortemente ridimensionati nei volumi e nella diffusione, rappresentano ancora una grande storia da raccontare. È il caso del Moscatel de Setubal e specialmente della sua variante in Roxo: quasi un incontro tra Porto e Madeira.Vigneti di Moscatel in Axarquia, nella provincia di Malaga: a proposito di viticoltura eroicaL'incontro a sorpresa col Moscatel RoxoUna varietà, il Moscatel Roxo, a rischio estinzione solo 20 anni fa. Oggi rivitalizzata per la caratteristica di esprimere note fini e floreali dopo la fortificazione.