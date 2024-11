Ilfattoquotidiano.it - Le parole di Antoci su Salvuccio Riina: “La smetta di commemorare il padre, ha seminato morte e dolore. Vergogna”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Se c’è qualcuno che vive sempre in noi si chiama Falcone, Borsellino, La Torre, Mattarella, Impastato. Queste persone rimarranno per sempre vive, smettete dichi ha causatoe sofferenza.!” con questeGiuseppe, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, risponde dal palco dell’Assemblea Costituente ache qualche giorno fa aveva omaggiato ildel boss mafioso Totò scrivendo sui suoi social: “lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in Noi”. Giuseppeè stato Presidente del Parco dei Nebrodi dal 2013 al 2018, nel 2016 grazie al pronto intervento della sua scorta è rimasto illeso a un attentato mafioso. A lui si deve il cosiddetto “protocollo”, diventata poi legge dello Stato, che ha permesso di combattere con controlli più serrati le infiltrazioni della mafia dei pascoli nei fondi europei dell’agricoltura.