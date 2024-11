Thesocialpost.it - Israele: accordo per la tregua con il Libano pronto, consultazioni in corso

Fonti del governo israeliano hanno riferito all’emittente pubblica Kan che l’per unacon ilè ormai “chiuso”. Tuttavia, il primo ministro Benjamin Netanyahu sta studiando come comunicarlo all’opinione pubblica, dato il delicato equilibrio politico e militare che tale decisione comporta.In serata, Netanyahu presiederà una riunione di sicurezza con i suoi ministri, durante la quale si discuteranno i termini dell’intesa e le implicazioni per la libertà d’azione delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) nella zona di confine tra Siria e. Questo punto cruciale è al centro delle valutazioni, poichéintende mantenere la capacità di rispondere rapidamente a qualsiasi violazione dell’.Secondo le fonti citate dall’emittente, la delegazione americana avrebbe fornito agaranzie importanti su questo fronte, confermando che gli Stati Uniti sosterranno il diritto dia intervenire militarmente nel caso in cui l’intesa venisse compromessa.