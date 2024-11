Quotidiano.net - In campo per la parità: "Ho faticato il triplo per arrivare dove sono"

Leggi su Quotidiano.net

"La violenza non è mai di moda". E’ lo slogan attorno a cui è stata realizzata, in occasione del 25 novembre, la cartolina firmata da Mita Academy, la scuola nata per promuovere le eccellenze del Made in Italy e la diffusione del know how italiano in tutto il mondo con particolare attenzione alle tradizioni del nostro territorio e allo sviluppo sostenibile. "La distribuiremo tra i nostri ragazzi e all’interno delle fiere di settore che ci ospitano. Anche noi vogliamo fare la nostra parte per sensibilizzare sempre più persone".le parole di Antonella Vitiello, direttrice Mita Academy, il primo Istituto Tecnologico Superiore (ITS) toscano altamente professionalizzante per i profili tecnici nella moda. Qual è il significato della vostra cartolina? "Noi parliamo di violenza a 360 gradi.