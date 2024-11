Lettera43.it - Il rabbino Zvi Kogan è stato trovato morto negli Emirati, Israele: «Terrorismo antisemita»

riil corpo delZvi, scomparso giovedì 21 novembre 2024Arabi Uniti e la cui auto era stata individuata ad Al-Ain, a circa 90 minuti da Dubai. Lo hanno annunciato l’ufficio del primo ministrono e il ministero degli Esteri in una nota congiunta. Nel comunicato, riporta il Times of Israel, si precisa che l’ambasciata dinel Paese del Golfo è in contatto con la famiglia del, che era cittadino israeliano e moldavo. Prima del ritrovamento, i media israeliani avevano parlato dei timori, da parte dei servizi di intelligence e sicurezza, chefosserapito da tre cittadini uzbeki – presumibilmente incaricati dall’Iran e poi fuggiti in Turchia – e assassinato. In un comunicato, l’ufficio del premier e il ministero degli Esteri israeliano hanno definito la morte delun «atto atroce di», precisando che loebraico farà del suo meglio «per garantire che sia fatta giustizia».