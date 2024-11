Quotidiano.net - Il mondo sul ciglio del burrone

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 novembre 2024 – Era diffusa la convinzione che con la vittoria di Donald Trump si potessero determinare almeno le condizioni per una exit strategy dalla guerra in Ucraina. L’escalation putiniana di queste ultime settimane, post voto americano, va in tutt’altra direzione e, combinata con la reazione di Joe Biden e di larga parte dei capi di governo dell’Europa, rimette ilsuldeldi quello che sarebbe un drammatico e, forse, finale conflitto mondiale. Possiamo anche ritenere che quella dello zar sia la mossa azzardata per conquistare posizioni prima di sedersi al tavolo negoziale del nuovo presidente Usa. E, ugualmente, si può sostenere che le contromosse dell’attuale amministrazione di Washington e di molti leader europei siano dettate dall’idea di contenere il piano russo.