Il governo di Israele taglia ogni rapporto con Haaretz Il giornale | Netanyahu come Putin vuole silenziare le voci critiche

Ilisraelianotutti i ponti con, ildi riferimento dell’area progressista del Paese, molto letto anche all’estero. L’esecutivo guidato da Benjaminha approvato nella riunione di oggi, domenica 24 novembre, una decisione a sorpresa che vincolaente pubblico ad astenersi da qualsiasicon: si tratti di comunicare con i suoi reporter o di vendere annunci pubblicitari al. Una misura pesantissima che potrebbe avere ripercussioni non solo sulla produzione giornalistica, ma pure sulla sostenibilità finanziaria dell’azienda che edita la testata. La proposta è stata presentata alla riunione dal ministro della Comunicazione Shlomo Karhi senza alcun preavviso: non appariva all’ordine del giorno e non è stata corredata,d’uso, dal parere legale d’accompagnamento dell’avvocatura dello Stato.