Sport.quotidiano.net - Il commento. Equilibrio difensivo e carattere. Ed è una squadra più brillante

La Spal centra il tris di vittorie e riguadagna relativa tranquillità in campo e in classifica, dando finalmente gioia ai suoi tifosi e rispondendo al contempo a chi adombrava che le prime due fossero arrivate solo per l’insipienza di Pineto e Legnago. E’ ben vero che i tre punti giungono anche con quel pizzico di fortuna a lungo inseguito invano, sotto forma di deviazione di Mastinu sul piazzato di Buchel. Ma non si può negare che contro una delle migliori squadre del girone i biancazzurri hanno disputato una delle partite più belle della loro stagione. Ci hanno provato quando hanno potuto, hanno saputo soffrire quando è stato il momento, e cioè soprattutto nella ripresa, hanno tenuto botta e non sono mai usciti dalla gara, sicuramente la più ordinata tatticamente in assoluto. La sorte bisogna anche andare a guadagnarsela, e con la Torres si è compensato lo sfregio dei due punti lasciati all’ultimo minuto alla Pianese.