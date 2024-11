F1 GP Las Vegas 2024 Horner | Verstappen ha avuto una marcia in più non ha mai perso la testa

Leggi su Sportface.it

“Penso che rumors, alti e bassi e la lotta in pista abbiano galvanizzato la squadra. E, quello che ho veramente sentito all’interno della squadra quest’anno, è che abbiamouna lotta tra le mani, e questo ha galvanizzato la squadra, e ha avvicinato molto di più il team. Penso che quest’anno Max abbiaunain più rispetto agli avversari e abbia fatto un lavoro incredibile”. Lo ha detto il team principal della Red Bull, Christian, dopo il trionfo di Maxnel Mondiale piloti: “È stato un anno da montagne russe, ma Max è stato davvero eccezionale. Max è partito alla grande, abbiamoun’estate difficile, ma è stato semplicemente eccezionale. McLaren, Ferrari, Mercedes, tutte sono state molto competitive. Max non ha maila. Ha guidato dalla prima fila, in macchina, e nei giorni in cui non avevamo la macchina più veloce, ha estratto prestazioni superiori a quelle di un tempo”.